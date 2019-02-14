مصدر امني: قوة امنية تعتقل

2019/02/14 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت "ارهابيا" بعد نصب كمين له عند مدخل محافظة كربلاء.وقال المصدر ، إن "مديرية استخبارت ومكافحة الأرهاب تمكنت اليوم من اعتقال أرهابي عند مدخل كربلاء بعد نصب كمين له هناك".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه".

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