قتلى وجرحا بإنفجار عبوتين ناسفتين في الاردن

2019/02/14 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل واصيب العديد من المواطنين في الاردن، نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين، الخميس، في منطقة "نقب الدبور" بمدينة السلط.

وذكرت وسائل اعلام اردنية، اليوم (14 شباط 2019)، عن مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأفادت مديرية الأمن العام بأنه "توفي خمسيني داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء حيث تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، وتدل المؤشرات على حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي".

من جهة اخرى ذكرت صحيفة "الغد" الاردنية على موقعها أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.

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