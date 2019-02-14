صوت اصطكاك الأسنان يعلو في إدلب

2019/02/14 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تربض الماكينة العسكرية السورية عند تخوم ادلب، تتأهب طاولة المفاوضات بشراشفها المخملية، سيجلس الروسي والإيراني والتركي بصمت خلف الأبواب الموصدة، فيما يعلو صوت اصطكاك

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