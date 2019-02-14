هندسة الحشد الشعبي تنجح بدرء خطر الفيضان عن مناطق جنوبي بغداد

2019/02/14 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الهندسة العسكرية التابعة لها، بدرء خطر الفيضان عن منطقة النهروان ومناطق جنوبي العاصمة بغداد.ونقل اعلام الحشد، عن المعاون

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