لجنة الامن والدفاع النيابية تدعو للحفاظ على مكتسبات النصر على داعش في صلاح الدين

2019/02/14 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف، اليوم الخميس، الى الحفاظ على مكتسبات النصر على داعش في صلاح الدين واطلاق حملة لتطهير حدودها.

وقال يوسف في تغريدة له على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “ندعو للحفاظ على مكتسبات النصر على تنظيم داعش والبدء بحملة لتطهير حدود محافظة صلاح الدين ومناطق جبال حمرين ومكحول”.

وشدد النائب “على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر منعا لاهجمات التظيم الارهابي”.

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