ولي عهد دبي يرتدي محركات نفاثة ويطير في الجو

2019/02/14 | 20:07

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ولي عهد دبي

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام مغامرة جديدة، وهذه المرة في السماء.

ويظهر في الفيديو، الشيخ حمدان "فزاع" برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، كما في فيلم الرجل الحديدي "آيرون مان".ويقفز ولي عهد دبي، من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه، قبل أن يحلق عموديا بسرعة كبيرة إلى الأعلى بالاعتماد على المحركات النفاثة.ونشر ولي عهد دبي الفيديو على إنستغرام مع عبارة "Future is here" المستقبل هنا، أي في السماء.المصدر: إنستغرام

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