يويفا يُعلن عن التشكيل المثالي لذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

2019/02/14 | 20:07

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للأسبوع

الأول من لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الأسبوع الأول خوض 4 مباريات، حيث فاز ريال مدريد على أياكس

بهدفين لهدف، وخسر بورتو بنفس النتيجة أمام روما الإيطالي، بينما

فاز توتنهام هوتسبير على بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة، فيما

انتصر باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد بثنائية.

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وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير).

خط الدفاع: أورييه (توتنهام هوتسبير)، كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)،

يان فيرتخون (توتنهام هوتسبير)،

خط الوسط: هيون مين سون (توتنهام هوتسبير)، كريستيان إريكسين

(توتنهام هوتسبير)، آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، نيكولو

زانيولو (روما).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إيدين دجيكو (روما)،

كريم بنزيما (ريال مدريد).

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