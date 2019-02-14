بدر تكشف عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة لقاعدة k1 في كركوك

2019/02/14 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الخميس، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة لقاعدة k1 في محافظة كركوك، فيما طالب الحكومة باتخاذ موقف من تلك القوات وبيان سبب تواجدها في كركوك.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، أن “قاعدة k1 في كركوك شهدت وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة […]

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