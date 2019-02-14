2019/02/14 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ،الخميس، عملية عسكرية على مواقع مسلحي العدوان السعودي في عسير وقال مصدر عسكري إن ” قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا عملية عسكرية على مواقع مسلحي العدوان السعودي في قطاع عسير”، موكدا سقوط مجاميع من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح”.وأضاف إن ” وحدات من الجيش واللجان تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تشن عملية عسكرية على مواقع العدوان في عسير alansaar.

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