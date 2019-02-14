وفد كوردي برئاسة مسرور بارزاني الى المانيا للمشاركة باكبر مؤتمر امني

2019/02/14 | 20:16

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شفق نيوز/ غادر مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اربيل متوجها الى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للامن على رأس وفد رفيع.وجاء في بيان مقتضب للمجلس، اطلعت عليه شفق نيوز، ان بارزاني يشارك في مؤتمر ميونخ للامن الذي ينعقد في المدينة الالمانية برئاسة وفد يتألف من المتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي وممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني، مبينا ان المؤتمر سيعقد يوم غد 15 شباط.ومن المقرر ان يعقد بارزاني وهو المرشح لرئاسة الحكومة الجديد بكوردستان، سلسلة من اللقاءات والنشاطات على هامش المؤتمر مع الوفود الدبلوماسية والامنية واعضاء برلمان عدد من الدول المشاركة في المؤتمر.وفاق مؤتمر ميونخ للأمن فى أهميته مؤتمر دافوس الإقتصادي، وأصبح أهم مؤتمر دولى للأمن في العالم يشارك به رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والوزراء وأعضاء البرلمان والممثلين رفيعي المستوى للقوات المسلحة والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي دوائر الأعمال ووسائل الإعلام.ويرأس المؤتمر منذ عام 2009 الدبلوماسي الألماني السابق، وسفير ألمانيا الأسبق في "واشنطن"، "فولفغانغ إيشينغر"، والذي حوَّل المؤتمر لمنظمة غير هادفة للربح منذ 2011 يتولى رئاستها منذ ذلك الوقت، بهدف معالجة القضايا الأمنية ومناقشة وتحليل التحديات الأمنية الرئيسية الحالية والمستقبلية من خلال المناقشة وتبادل الآراء حول تطوير العلاقات عبر الأطلنطي وكذلك الأمن الأوروبي والعالمي.ويتم تنظيم المؤتمر كحدثٍ خاص غير رسمي دون إتخاذ قرارات حكومية مُلزمة ولا يصدر عنه بيان نهائي مشترك.وشهد عام 2009 بداية التحولات الكبرى فى مؤتمر ميونخ للأمن تحت قيادة رئيسه الراهن "إيشينغر"، حيث شارك بدورة مؤتمر مينوخ للأمن هذا العام أكثر من 50 وزيراً و12 رئيس دولة وحكومة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكى "جو بايدن" والرئيس الفرنسي حينئذٍ "نيكولا ساركوزي" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ورئيس الوزراء البولندي فى ذلك الوقت "دونالد تاسك" (الذي يتولى حالياً رئاسة المجلس الأوروبي).كما بدأ المؤتمر فى عام 2009 أيضاً منح جائزة بإسم "إيفالد فون كليست"، الذي أسس مؤتمر ميونيخ للأمن، للأفراد الذين ساهموا بشكلس بارز في حل النزاعات وإقرار السلم الدولي ومن أبرز الفائزين بها "هنرى كيسنجر" وخابيير سولانا".وبدأ في ذات العام أيضاً عقد ما يسمى بإجتماعات "مجموعة النواة" لمؤتمر ميونخ للأمن MSC Core Group Meeting، من خلال دعوة عدد من المشاركين المتميزين رفيعى المستوى لمناقشة قضايا السياسة الأمنية الدولية الحالية بشكل غير معلن، حيث عقدت تلك الاجتماعات في واشنطن عام 2009 / موسكو عام 2010 / بكين عام 2011 / الدوحة عام 2013 / عُقد اجتماع ثان للمرة الأولى فى عام 2013 في واشنطن / ثم نيودلهي عام 2014 / فيينا عام 2015 ثم اجتماع آخر فى طهران في أكتوبر 2015.

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