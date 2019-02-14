وزير الخارجية الاميركي: نعمل على إيقاف عدوان روحاني وسليماني على الشرق الأوسط

2019/02/14 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، إن مؤتمر وارسو يضع الأسس للتعامل مع الأزمات في الشرق الأوسط.

وأكد بومبيو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البولندي في وارسو حاجة العالم إلى تشديد العقوبات على إيران من أجل وقف تمويل أنشطتها الإرهابية، مشددا على اهمية منع إيران من تشكيل أية تهديدات وتمويل حزب الله اللبناني وتقويض الاستقرار في العراق.

وأوضح بومبيو، ان الاوروبيين والاميركيين يعملون معا ضد إيران، معربا عن أمله باستمرار التعاون بهذا الشأن.

وأضاف، ان بلاده تعمل على إيقاف عدوان الرئيس الايراني حسن روحاني وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني على الشرق الأوسط بحسب تعبيره.

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