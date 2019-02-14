صلاح الدين تتعرض لـ 5 خروقات أمنية خلال ست ساعات

2019/02/14 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – ناس شهدت محافظة صلاح الدين، الخميس، خمسة خروقات امنية خلال ست ساعات ادت الى مقتل تسعة عناصر أمنية وإصابة عشرة اخرين.وافاد مصدر امني، في حديث لمراسل “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، بأن “صلاح الدين تعرضت الى خمسة تفجيرات في ست ساعات كان اولها انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حقول عجيل شرق […]

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