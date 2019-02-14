إقبال الفنانين العرب على الأغنية العراقية: دوافع فنية أم سعيٌ نحو جمهور جديد؟

2019/02/14 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من: علي الأعرجي يزداد بشكل لافت, إقبال فنانين عرب على أداء أغان باللهجة العراقية, جميعها تحقق نجاحا واضحا في الشارعين العراقي والعربي, في مشهد يفوق رواج الاغنية العراقية القديمة في الشارع العربي, ويغري الفنانين الجُدد بخوض هذه التجربة, وتكرارها.من الذي جذب الفنانين العرب..الأغنية أم الجمهور؟ وبحسب متابعين، يبرز بشكل واضح […]

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