الزيادي يحمل الحكومة بعدم رفعها المخلفات الحربية وتسببها بقتل المواطنين في البصرة

2019/02/14 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن محافظة البصرة بدر الزيادي اليوم بضرورة رفع المخلفات الحربية من بعض اقضية ونواحي البصرة التي لازالت فيها الغام ومخلفات حربية تنفجر بين لحظة واخرى وحصدها لأرواح المواطنين وذلك بعد ان اصبحت هذهِ المناطق سكنية.

وحمل الزيادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “المسؤولية للحكومتين المركزية والمحلية لعدم رفعهم المخلفات الحربية بصورةً كامله وذلك بعد مرور عشرات السنين على الحرب العراقية – الايرانية وهذهِ المخلفات تقع في المناطق المحيطة والمجاورة لمناطق الحرب السابقة لأقضية ونواحي البصرة”.

ولفت الزيادي ان “ارواح المواطنين ليست رخيصة لهذا الحد الذي نضحي بها بسبب مخلفات حربية مرت على وجودها عشرات السنين وقتلها المواطنين وفي في إحصائية لحقوق الانسان في البصرة لثلاثة اشهر وصلت الى ( ١٣ ) مواطناً ضحية المخلفات الحربية”.

وشدد الزيادي على ان “تخصص أموال لرفع هذهِ المخلفات من الالغام وغيرها وليست لكونها متفجرة وحسب بل انها لاتخلو من الامراض المسرطنة واغلب المخلفات تحمل اشعاعات سامة تنعكس سلباً على حياة وسلامة مواطني المناطق القريبة على اماكن تواجدها”.

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