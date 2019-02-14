إنفوجرافيك| خريطة المساعدات الإنسانية حول العالم

2019/02/14 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختلف الظروف الحاكمة لإدخال المساعدات إلى الدول المتضررة حول العالم، بين دول تواجه صعوبات في تمرير المساعدات، ودول أخرى أيسر في التعامل مع القضايا الإنسانية.وتصنف مؤسسة acaps المختصة بتحليل وتقييم قدرات المنظمات الإنسانية، بعض الدول المتضررة وفقا لأسلوب تعاملها مع الاحتياجات الإنسانية للسكان.

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