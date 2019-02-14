جولدمان ساكس: الدولار سيتعرض لمزيد من الهبوط عالمياً

2019/02/14 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: جدد بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لهبوط الدولار الأمريكي، على الرغم من التعافي النسبي في أداء الورقة الخضراء في الوقت الراهن.





وكان البنك الأمريكي نصح في بداية يناير الماضي بالمراهنة على هبوط الورقة الخضراء مع ابتعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة الزيادة التدريجية لمعدل الفائدة، ولكن الدولار الأمريكي تمكن من تسجيل تعافي نسبي في أدائه مع بداية الشهر الجاري.





وفي مذكرة صادرة عن "جولدمان ساكس" اليوم الخميس قال إن الدولار الأمريكي ليس بحاجة إلى مفاجئة سلبية أخرى بخلاف اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادة الفائدة حتى يتراجع.





وأضافت المذكرة إن صدمة اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أقل تشددية سيتردد صداها بشكل أكبر لأن صناع السياسة أصبحوا أكثر حساسية للأساسيات الاقتصادية.





وشدد "جولدمان ساكس" أنه من المحتمل أن يكون رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه أكثر استجابة للأخبار السلبية، وأن يكونوا أكثر استرخاء تجاه أي حاجة للرد على المفاجآت الإيجابية عبر سياسة أكثر تشددا كما يعتقد البعض.





وتابعت المذكرة أن هناك سيناريوهين يدعمان صعود الدولار، الأول هو أن التاريخ يشير إلى أنه في حالة معاناة الولايات المتحدة من "مخاوف من الركود" أو أن النمو العالمي ينخفض إلى "مستويات مقلقة" يزيد الطلب على الورقة الخضراء كملاذ آمن.





أما السيناريو الثاني فهو إذا كان النمو الأمريكي "يتفوق بشكل كبير" على أقرانه من الاقتصادات الكبرى.





ولكن بالرغم من ذلك فإن "جولدمان ساكس" يرى أن أي من تلك السيناريوهات غير محتملة الحدوث، وأنه لا يزال مستمر في نظرته بضرورة المراهنة على هبوط العملة الأمريكية عبر آلية الاقتراض بغرض البيع (الشورت سيلينج).





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