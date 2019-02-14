الاحتلال الإسرائيلي يوقف دفن الشهيدة سماح مبارك في مقابر الأرقام مؤقتا

2019/02/14 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوقف دفن الشهيدة سماح مبارك فيما يعرف بـ”مقابر الأرقام”.

وأوضح محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين، أن المركز قدم التماسا إلى المحكمة للمطالبة بتسليم جثمان الشهيدة سماح مبارك لذويها، وبناء عليه، أصدرت قرارا بمنع جيش الاحتلال من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة النهائية، التي تحدد موعدها عصر الإثنين المقبل للبت بالالتماس المقدم.

واستشهدت الفتاة سماح مبارك نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

يشار إلى أن 253 شهيدا ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامينهم في مقابر مجهولة تعرف بمقابر الأرقام.

وانتزعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، بعدم دفن الشهيد أشرف نعالوة في مقابر الأرقام، لحين البت النهائي في القضية.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة ضمت ملف الشهيد نعالوة إلى ملف الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، اللذين تم الحصول على قرار بعدم التصرف بجثمانيهما حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.

وجاء ذلك عقب التماس قدمته الهيئة، طالبت فيه بتسليم جثمان الشهيد نعالوة، وعدم التصرف نقله إلى مقابر الأرقام.

يذكر أن الشهيد أشرف نعالوة (23 عاما)، من ضاحية الشويكة في محافظة طولكرم، استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

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