رسميًا - الاتحاد الأوروبي يحقق في تصريحات راموس واللاعب مهدد بالإيقاف

2019/02/14 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيفتح التحقيق في واقعة حصول النجم الإسباني سيرجيو راموس على بطاقة صفراء ضد أياكس بالأمس الأربعاء.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الأوروبي وأكد من خلاله أنه سيتم التحقيق في تصريحات اللاعب التي أدلى بها عقب المباراة التي أقيمت في هولندا.

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وكتب الاتحاد الأوروبي في بيانه: "سيتم فتح تحقيقًا مستندًا على الفقرة 31-3 من قوانين الاتحاد الأوروبي السلوكية فيما يتعلق بلاعب ريال مدريد سيرجيو راموس وتصريحاته عقب مباراة أياكس".

وأضاف البيان الذي نشره الاتحاد الأوروبي: "سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي ستجري بناءً على ما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة".

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وكان راموس قد ألمح في تصريحات صحفية أنه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء ضد أياكس ليغيب في مباراة الإياب ويصبح حرًا بدون بطاقات من بعدها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق أفضلية كبيرة في لقاء الذهاب وفاز بهدفين لهدف وحيد ليقترب خطوة كبيرة من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

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