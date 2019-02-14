الامانة تباشر برفع الحواجز الكونكريتية من شرقي العاصمة بغداد

2019/02/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة، في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه، ان فرق الأمانة الخاصة رفعت اليوم حواجز كونكريتية من امام مركز شرطة الحسينية، لافتة إلى ازالة التجاوزات التي كانت تعيق الاعمال الخاصة بتطوير شارع 77، ضمن منطقة المعامل، شرقي بغدادوأضاف البيان، ان فتح الجانب الاخر من شارع 77 سيسهل حركة السير والمرور، من خلال إنشاء الجزرة الوسطية وقياس ابعاد الشارع، مع الاستمرار بأعمال تطويره من قبل دائرة المشاريع في الأمانة.وأشار إلى أن شارع 77 سيخدم منطقة المعامل والمناطق المحيطة كونه شارع مهم وحيوي وبعرض 35 متراً (14 لكل جانب، و4 متر للجزرة الوسطية، ومتر ونصف المتر كرصيف لكل جانب.

انتهى ع.س

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