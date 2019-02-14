عشرات الحرائق تلتهم عدة مناطق جنوب تشيلي

2019/02/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هناك 32 حريقا نشطا في مناطق مختلفة في جنوب تشيلي، فيما تمت السيطرة على 48 حريقا آخر.وشوهد سكان في بلدة كونسيبسيون على بعد 320 ميلا (515 كيلومترا) جنوبي سانتياغو يحاولون إخراج ممتلكاتهم من أثاث وغيره في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وفوجئ كثيرون بحجم الحرائق، فيما جعلت الرياح المهمة أكثر صعوبة.وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة المنكوبة، وأسقطت كميات كبيرة من المياه على النيران، فيما لا تزال عمليات الإجلاء جارية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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