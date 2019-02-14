بمشاركة 250 حافظة .. العتبة الحسينية تختتم اكبر ملتقى لحافظات القرآن الكريم

2019/02/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة فعاليات الملتقى الوطني الثاني لحافظات القرآن الكريم في العراق بالتعاون مع مؤسسة بصائر القرآنية على قاعة سيد الاوصياء في الصحن الحسيني الشريف.وقال مدير الدار الشيخ حسن المنصوري، ان "الملتقى هو استمرار للمشاريع والأنشطة القرآنية المتميزة لدار القرآن حيث استضفنا من خلاله أساتذة جامعيين وشخصيات متخصصة بعلوم القران الكريم".

واضاف، ان "الملتقى يقام للسنة الثانية، اشتركت فيه ٢٥٠ حافظة يمثلن العتبات والمزارات والمؤسسات القرآنية ومن مختلف المحافظات العراقية".

واكد المنصوري، ان "هذه الملتقيات تهدف الى تنمية وتطوير القدرات القرآنية للحافظات ونقل التجارب والخبرات وإعدادهن لتفعيل الحركة القرآنية بأشراف كوادر تخصصية من داخل العراق وخارجه".

وشهد الملتقى الذي استمر خمسة ايام تضمن خلالها ورش تنموية و محاضرات لمختلف الاختصاصات، تنوعت ما بين أساليب التحفيظ والتدبر والتفسير والمقامات والأحكام إضافة إلى إقامة أماسي قرآنية وندوات حوارية مع الشخصيات القرآنية النسوية من مديرات المؤسسات القرآنية.

وقال الدكتور احمد جايد من جامعة كربلاء، في حديث لوكالة نون الخبرية، "القيت في الملتقى محاضرة عن القصص القرآنية تحدثت فيها عن مفهوم لفظ القصص في القرآن الكريم، واهداف القصص، وانواع القصص والأسباب التي دعت إلى استخدام القصة في القرآن الكريم، ومنهج القصص القرآنية في الدعوة إلى العلم".

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