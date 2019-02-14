صدمة لجماهير ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ

2019/02/14 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، أنّ مدافع فريقه ديان لوفرين، سيغيب عن مواجهة بايرن ميونخ المقبلة بدوري أبطال أوروبا.وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “مشاركة لوفرين في المباراة؟ لا أريد أنّ استبعده مشاركته من المباراة، ولكنه لا يدخل ضمن خططنا لهذه المواجهة”.وأضاف: […]

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