مسؤول في بدر يكشف عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة لقاعدة k1 في كركوك

2019/02/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اليوم الخميس، عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة لقاعدة k1 في محافظة كركوك، فيما طالب الحكومة

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