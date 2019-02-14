بالصورة.. ترحيب بالماء لطائرة الناقل الهندي الهابطة في النجف للمرة الاولى منذ 29 عاماً

2019/02/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في مطار النجف، اليوم الخميس، ان الناقل الوطني للطيران الهندي يهبط اليوم في المطار لأول مرة منذ عام 1990.

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