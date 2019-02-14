النهروان بأمان بعد درء خطر الفيضان من قبل هندسة الحشد

2019/02/14 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن – بغداد أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، نجاح الهندسة العسكرية التابعة لها، بدرء خطر الفيضان عن منطقة النهروان ومناطق جنوبي العاصمة بغداد.ونقل اعلام الحشد، عن المعاون التنفيذي للهيأة، نعمة الكوفي قوله، ان “الهندسة العسكرية للحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية، وبعد اربعة ايام متواصلة من العمل، نجحت بدرء خطر الفيضان الذي كان يهدد منطقة […]

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