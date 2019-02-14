الليلة.. {كوورة} يناقش انتخابات الاولمبية وزيارة وفد الفيفا الى العراق

2019/02/14 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يناقش في حلقة البرنامج الرياضي {كوورة} في تمام الساعة 11 مساء اليوم الخميس، انتخابات الاولمبية وزيارة وفد الفيفا الى العراق.

كما سيعرض {كوورة} أسباب التشكيك بقانونية انتخابات الأولمبية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فيما يكشف عن قصة البذرة مع كامل زغير.كما سيستعرض توضيح إدارة الطلبة ما حصل مع سلام شاكر.فيما سيعرض صراع التصريحات مع اقتراب انتخابات اللجنة الأولمبية بين المؤيدين والمعترضين مع الضيفين عدي الربيعي ومحمد هادي.انتهى

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