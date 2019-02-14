برلمان مصر يوافق مبدئياً على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيساً حتى 2034 !

2019/02/14 | 20:38

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وافق مجلس النواب المصري "من حيث المبدأ" الخميس على تعديلات

دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته

في 2022 حتى 2034، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت.

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