مديرية أمن اسطنبول: هناك احتمال أن جثة خاشقجي تم حرقها بفرن داخل القنصلية السعودية بعد تقطيعها

2019/02/14 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لفتت مديرية أمن اسطنبول إلى أن "هناك احتمال أن جثة الصحفي السعودي

جمال خاشقجي تم حرقها في فرن داخل القنصلية

السعودية

بعد تقطيعها".

وأوضحت المديرية أن "فريق اغتيال خاشقجي طلب بعد ارتكاب الجريمة من

أحد المطاعم الشهيرة 32 وجبة لحم غير مطبوخ"، مشيرة إلى أن "موظف

مدخل القنصلية السعودية بإسطنبول لم يبلغ المسؤولين عن وجود شخص

ينتظر خاشقجي في الخارج رغم أنه رأى خطيبته خديجة جنكيز".

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