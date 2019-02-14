إنفوجراف..الاستثمارات الألمانية في مصر خلال 4 سنوات

2019/02/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة - مباشر: ذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن حجم الاستثمارات الألمانية في البلاد خلال الـ4 أعوام الماضية بلغ 7.1 مليار دولار.





وأفادت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن وزيرة الاستثمار، سحر نصر، دعت الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر بالفترة المقبلة.





ونشرت الوزارة على "تويتر" إنفوجراف يوضح حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خلال 4 سنوات.





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