محدث.. تراجع الأسهم الأوروبية بالختام مع هبوط البورصة الأمريكية

2019/02/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع "وول ستريت" بعد بيانات اقتصادية سلبية.





وتأثرت البورصات الأورويبة سلباً بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أظهرت تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر وتيرة في 10 سنوات مما دفع "وول ستريت" للتراجع.





وفي سياق منفصل، ذكر تقرير صحفي أن هناك خلافات واسعة في المحادثات التجارية بين الصين الولايات المتحدة، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وأن الجانبين يسعيان معاً نحو حل الخلاف طويل الآجل وذلك قبيل الموعد النهائي لانتهاء الهدنة التجارية في 1 مارس المقبل.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نما اقتصاد منطقة اليورو وفقاً للتوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، لكنه تباطأ في إجمالي 2018.





وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3% إلى 363.8 نقطة، في حين زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني هامشياًَ بنسبة 0.9% عند 7197.01 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% إلى 11089.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2% مُسجلاً 5062.5 نقطة.





وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى مستوى 1.1286 دولار.





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