عضو بالفيدرالي: المخاطر تتزايد في الاقتصاد الأمريكي

2019/02/14 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعربت عضو بالاحتياطي الفيدرالي عن قلقها المتزايد بشأن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة، وذلك بعد بيانات سلبية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 10 سنوات.





وقالت "لايل برينارد" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إن المخاطر الهبوطية للاقتصاد تزايدت بالتأكيد بالنسبة لتلك النظرة المستقبلية لاستمرار النمو القوي".





وأكدت "برينارد" على نهج الفيدرالي الذي يدعو للصبر حيال رفع معدلات الفائدة، وسط المعوقات التي تتراكم ضد النمو، خاصة في الاقتصاد العالمي.





وأضافت عضو الفيدرالي أن معدلات الفائدة الحالية مناسبة، مشيرةً إلى أنها ترحب بالترقب والانتظار لتطورات الاقتصاد.





وأشارت "برينارد" إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يقترب من انهاء برنامج تخفيض حيازة السندات في ميزانيته العمومية.





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