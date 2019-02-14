القانونية النيابية: البرلمان مقصر تجاه النواب المتغيبين وغير المؤدين لليمين الدستوري

2019/02/14 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، رئاسة مجلس النواب بالمقصر تجاه أعضاءه المتغيبين وغير المؤدين لليمين الدستوري حتى الآن لعدم وجود غطاء قانوني يحد من هذه الظاهرة، فيما بينت أنها ستعمل على تعديل بعض النقاط في النظام الداخلي للبرلمان للحد من تغيبين أعضاء المجلس.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن […]

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