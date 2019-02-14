الهندسة العسكرية للحشد الشعبي تنجح بدرء خطر الفيضان عن النهروان

2019/02/14 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعاون التنفيذي لهيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الخميس، عن نجاح الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بدرء خطر الفيضان عن منطقة النهروان ومناطق جنوبي العاصمة بغداد.وقال الكوفي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "بعد اربعة ايام متواصلة من العمل نجحت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية بدرء خطر الفيضان الذي كان يهدد منطقة النهروان ...

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