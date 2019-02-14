الحكومة الأردنية: مقتل 3 وإصابة 8 في إنفجارين منفصلين صباح اليوم

2019/02/14 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات أنّه وفي تمام الساعة (11:55) من صباح اليوم الخميس الموافق 14/2/2019م تمّ الإبلاغ عن وقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق ، محافظة البلقاء.

وأكّدت غنيمات أنّ الأجهزة الأمنيّة المختصّة توجّهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وفاة (عبد الستّار محمود عبد الله الشرفا) أثناء عمله في المنطقة.

ولفتت إلى أنّه وخلال تعامل القوّة الأمنيّة المختصّة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر نجم عنه استشهاد الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي من مرتّبات الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم من مرتّبات جهاز المخابرات العامّة، بالإضافة إلى إصابة (8) آخرين من مرتَّبات الأجهزة الأمنيّة.



وأكّدت غنيمات أنّ التحقيق جارٍ من الأجهزة الأمنيّة لكشف ملابسات الحادث.

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