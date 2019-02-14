الحشد الشعبي: تفكيك عبوة ناسفة مقاومة للدروع في كركوك

2019/02/14 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عبوة ناسفة مقاومة للدروع جنوب غرب محافظة كركوك بعد ابلاغ الاهالي عنها.وقال مصدر، في تصريح صحفي اطلعت عليه

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