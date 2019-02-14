عبد الزمان يعقد اجتماعا موسعا لبحث مشاكل محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى

2019/02/14 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اجتماعا موسعا مع الملاك المتقدم في الوزارة من وكلاء ومديرين عامين لبحث المشكلات التي تواجه محافظات

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