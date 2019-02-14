بالصور والأسماء.. شهداء العراق الذين سقطوا بانفجار سامراء اليوم

2019/02/14 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا صور وأسماء شهداء العراق الذين سقطوا بانفجار سامراء اليوم الخميس.

وكانت عبوة ناسفة أنفجرت على دورية لسرايا السلام التابعة للحشد الشعبي اليوم في قاطع عمليات الثرثار بجزيرة سامراء.واستشهد على إثر الإنفجار ثمانية من عناصر وقادة السرايا، وهم بحسب مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه {حسين عطية} آمر فوج التدخل في السرايا والمقاتلين {جاسم محمد حسين، وحسين جبار علك، وعلي عبد الكاظم عبد، ومصطفى علي علكم، وأحمد هليل حسين، وهشام فالح حسن، ولؤي حسين عبد الحر}".انتهى

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