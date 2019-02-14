الكشف عن مواصفات جديدة لدرون “الصياد” الثقيل

2019/02/14 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت مجلة “Air & Cosmos” مقالا بقلم خبير الطائرات، بيتر بوتوفسكي، الذي أتى بمواصفات محتملة جديدة لطائرة “إس-70” (الصياد) الروسية الضاربة من دون طيار.وقال بوتوفسكي، إن الصور التي نشرت مؤخرا على الإنترنت لأحد نماذج الطائرة، والتي أظهرته في مدرج مطار مصنع نوفوسيبيرسك الروسي، مكنت الخبراء من تشكيل تصورات معينة عن مواصفات محتملة […]

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