مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ

2019/02/14 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل توجه مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الخميس، 14 شباط، 2019، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.ويترأس مسرور البارزاني وفداً يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني، للمشاركة في المؤتمر الذي سينطلق غداً الجمعة.ومن المقرر أن يعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود الدبلوماسية والأمنية ومسؤولي الدول على هامش المؤتمر.ومؤتمر ميونيخ للأمن حدث سنوي مستمر منذ عام 1963، يناقش فيه مئات المسؤولين والشخصيات البارزة من نحو سبعين دولة، القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية.وتنطلق أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية فى مدينة ميونخ الألمانية غداً ، ولمدة 3 أيام، بمشاركة نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين والاستراتيجيين.

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