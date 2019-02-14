2019/02/14 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية من يعرف كاظم الصيادي جيدا ، وقد بات نجما تلفزيونيا في قناة (آفاق) التابعة للمالكي يقدر أنه إزاء خبر عادي جدا عن حدث عادي جدا من الأحداث التي يجيد كاظم الصيادي صناعتها.الصيادي رجل اصطاده المالكي لمواهبه في اختلاق المعارك العلنية وخبرته في النصب والاحتيال على العراقيين .رجل كذّاب يقوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الصيادي وكيف تم تدريبه وعلى يد من ليصبح من اشهر الفاسدين في العراق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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