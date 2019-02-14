بيئة كوردستان تتحرك.. اربيل وبغداد ضمن المدن الـ50 الاكثر تلوثا في العالم

2019/02/14 | 21:20

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شفق نيوز/ اعلنت مديرية دائرة بيئة دهوك في اقليم كوردستان، ان احدى المنظمات الدولية قامت عن طريق الاقمار الصناعية بتحديد المدن الخمسين الاكثر تلوثا في العالم ومن بينها بغداد واربيل ، مشيرة الى ان هيأة البيئة ستقوم بمسح كامل لجميع مناطق الاقليم.وقال مدير دائرة بيئة دهوك محمد طاهر، في تصريح صحفي ان منظمة السلام الاخضر الدولية العاملة في مجال البيئة قامت ببحث ميداني عن طريق قمر صناعي لغرض تحديد 50 مدينة اكثر تلوثا في العالم في مجال الري.وقال طاهر ان البحث عبارة عن جدول ضم اسم مدينتي بغداد واربيل عاصمتي العراق والاقليم، لافتا الى هيأة البيئة في الاقليم ارتأت بسبب ذلك القيام بمسح كامل مناطق الاقليم لتحديد الغازات الخطيرة في الهواء وكيفية معالجتها.



كما قال طاهر ان سبب تحديد مدينتي بغداد واربيل يعود الى ان وجود نسبة عالية من غاز اوكس في الهواء فيما والذي له تاثيرات سلبية وسيئة على الاوكسجين، موضحا انه من اجل تحديد جميع انواع الغازات الخطيرة في الاقليم تقوم الهيأة بالتعاون مع وزارة البيئة الالمانية وبالاعتماد على عدد من الاجهزة المتطورة لفحص الهواء بمسح شامل للتعرف الى الغازات ونسبتها في الهواء والعمل على تقليل الضار منها.وتطرق محمد طاهر الى ان الدولة الالمانية اهدت الاقليم ثمانية اجهزة فحص الهواء وتدريب الكوادر على العمل بها من اجل ان يتمكنوا من تشغيلها وصيانتها عند حصول اي عطل فيها.

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