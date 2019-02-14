النقل تشكو لرئاسة الوزراء: سائقو القطارات يستقيلون لهذه الأسباب!

2019/02/14 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شكا وزير النقل عبدالله لعيبي، الخميٍس، الامانة العامة لرئاسة الوزراء، الاجراءات المتخذة بحق سواق القطارات ومعاونيهم اثناء حصول حوادث الدهس، مطالباً بعدم حجز سواق القطارات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزير، اطلع عليها”ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، “شكوى وزير النقل عبدالله لعيبي، من طريقة التعامل مع سواق القطارات […]

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