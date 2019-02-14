لجنة “سداسية” بين سائرون والفتح: مصدر يتحدث لـ “ناس” عن الأسماء والمهام

2019/02/14 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مصدر مطلع، الخميس، عن أسماء ضمن اللجنة السداسية التي شكلها تحالفا الفتح وسائرون، فيما تحدث النائب عن “الفتح” عن مهام اللجنة.وقال المصدر الذي اطلع على مجريات تشكيل اللجنة، في حديث لـ”ناس”، اليوم (14شباط 2019)، إن “اللجنة السداسية مكونة من ثلاثة أعضاء من تحالفي سائرون وثلاثة من الفتح”، لافتاً إلى […]

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