2019/02/14 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الخميس، أن الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان ستشهد تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال البلداوي، في حديث خص به (بغ

بغداد اليوم _ متابعة

رفض الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، كل محاولات "إنشاء واقع جديد على الأرض" في سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان مشترك في ختام القمة الثلاثية في مدين

بغداد اليوم كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد الوطني الكردستاني حسم مرشح منصب محافظ كركوك خلال الاسبوع المقبل.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حظوظ خالد شواني في ادارة كركوك قد تصاعدت كثيرا بعد ترشيح ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استجابة لما عرضته (بغداد اليوم).. النقل توضح بشأن سائق قطار دهس أبن مسؤول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استجابة لما عرضته (بغداد اليوم).. النقل توضح بشأن سائق قطار دهس أبن مسؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).