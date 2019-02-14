الحسناوي تؤكد على أهمية دعم المخترعين الذين حصلوا على براءة الاختراع ولهم تجارب ناجحة

2019/02/14 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زارت النائبة الدكتورة إكتفاء الحسناوي سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير حداد في مكتبه الرسمي ببغداد، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية على الساحة العراقية.

وفي موضوع آخر أكدت الحسناوي على أهمية تقديم الدعم للمخترعين الذين حصلوا على براءة الاختراع في مجالات عديدة ولهم تجارب ناجحة في مجال تخصصهم، وأضافت النائبة في سياق حديثها”يوجد عدد ليس بقليل من المخترعين الشباب في عموم العراق من طلبة الهندسة الإحيائية الذين تمكنوا من معرفة سر الأجهزة الطبية المستوردة من مختلف بلدان العالم.

من جانبه وعد نائب رئيس المجلس بتقديم الدعم الكامل للمخترعين وأصحاب الكفاءة، وثمن سيادته دور النائبة الدكتورة إكتفاء الحسناوي ولكونها من النواب الأكاديميين المتميزين في مجلس النواب، واستمرارها في رعاية شرائح المجتمع.

الحداد أعلن عن تضامنه لمقترح الدكتورة إكتفاء الحسناوي بتكريم عدد من المخترعين بدرع البرلمان والإستفادة من خبراتهم للنهوض بالواقع الصحي في العراق، وتمكين أصحاب الكفاءات القيام بدورهم المنشود في وطننا العزيز.

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