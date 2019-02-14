الاردن:مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بانفجارين

2019/02/14 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افادت مديرية الامن العامة الاردنية، اليوم الخميس، بمقتل شخص إثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور في محافظة البلقاء غربي الأردن، كما قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بانفجار لغم ثان.

وأفادت المديرية في بيان بأن رجلا توفي داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء، فيما تحرك المعنيون وفتح تحقيق بالحادث لتحديد سبب الوفاة، مضيفة أن المؤشرات تدل على “حدوث انفجار قد يكون إثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي”.وفي وقت لاحق قتل رجلا أمن وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر انفجار لغم ثان في نفس المنطقة.





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