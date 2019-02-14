أمازون تتراجع عن بناء مقر جديد في نيويورك

2019/02/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة "أمازون" تراجعها عن قرار بناء مقر جديد في مدينة نيويورك، مع تزايد معارضة السلطات المحلية.





وكان تقرير صحفي قد أفاد الأسبوع الماضي، أن أمازون تدرس إعادة النظر في بناء مقر في نيويورك، مع معارضة السلطات المحلية التي ترى أن تدفق المواطنين على مقر الشركة قد يزيد من الازدحام في هذه المنطقة التي يوجد بها مترو الأنفاق.





وقال عملاق التجزئة الأمريكية في بيان اليوم الخميس: "بعد الكثير من التفكير، قررنا عدم المضي قدمًا في خططنا لبناء مقر للشركة في حي لونج آيلاند سيتي".





وأضاف البيان أنه بينما تظهر استطلاعات الرأي أن 70% من سكان نيويورك يدعمون خططنا واستثماراتنا، فقد أوضح عدد من السياسيين المحليين أنهم يعارضون وجودنا ولم يعملوا مع الشركة للمضي قدمًا في هذا المشروع.





وأشارت أمازون إلى أنه ليس لديها خططاً لإعادة البحث عن موقع بديل لمقرها، مشيرةً إلى أنها ستواصل بناء مقرها المخطط له في ولاية "فرجينيا" وكذلك في مدينة "ناشفيل".





وتابعت الشركة: "سنواصل توظيف وتطوير مكاتبنا ومراكزنا التقنية السبعة عشر في الولايات المتحدة وكندا".





وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سهم "أمازون" بنسبة 0.4% إلى 1633.45 دولار.





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