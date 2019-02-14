2019/02/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خفض بنك "جي.بي.مورجان" تقديرات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد بيانات سلبية.





وتوقع "مايكل فيرولي" الاقتصادي في البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، اليوم الخميس، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة بنحو 2% على أساس سنوي في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2018، بانخفاض من 2.6% في التقديرات السابقة، وفقاً لوكالة "رويترز".





وجاء خفض "جي.بي.مورجان" لتوقعات النمو الاقتصادي بعد بيانات سلبية أظهرت تراجع مبيعات التجزئة بنحو 1.2% مسجلةً أكبر وتيرة هبوط في 10 سنوات.





وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بنحو 3.5% خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي، مقابل نمو 4.2% في الربع الثاني.





وخلال العام الجاري أيضاُ تزايدت التوقعات التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، من بين هذه التقديرات كان نمواً بنحو 2.5% في 2019 يراه صندوق النقد الدولي.





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