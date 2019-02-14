2019/02/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن بنك "جي.بي.مورجان تشيس" طرح عملة إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين وتستخدم في نظام المدفوعات، ليكون المصرف الأول الذي يقبل على هذه الخطوة.





وقال البنك الأمريكي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن "جي.بي.مورجان" أصبح هذا الشهر أول بنك في الولايات المتحدة ينشىء عملة رقمية.





وتابع: أن هذه العملة تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين وهو الأمر الذي يوفر إمكانية التحويل الفوري للمدفوعات بين الحسابات المؤسسية.





وبحسب البيان، فإن العملة الرقمية الجديدة مرتبطة بالدولار الأمريكي، كما أشار البنك إلى أنه بمرور الوقت سيقوم بتوسيع نطاق العملات لتشمل عملات رئيسية أخرى.





وبحلول الساعة 2:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى 119.92 مليار دولار مقارنة مع 120.99 مليار دولار المسجل في تعاملات أمس.





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