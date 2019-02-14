2019/02/14 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GZUbjoZyKhQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليد البيضاء لحركة عصائب أهل الحق تمتد لإعانة اهالي قرية في كربلاء .. تقرير: جهاد جعفر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليد البيضاء لحركة عصائب أهل الحق تمتد لإعانة اهالي قرية في كربلاء .. تقرير: جهاد جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).